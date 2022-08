Prefeito de Tabatinga anuncia data e programação do VIII FESTISOL

O prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy anunciou nesta quinta-feira, 25/08/22, o retorno do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões – FESTISOL, que acontecerá nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa no gabinete da Prefeitura de Tabatinga.

O prefeito apresentou a imprensa, a logomarca oficial do FESTISOL 2022. “Enaltecemos sempre as estrelas do festival, que são as Onças Preta e Pintada que representam as etnias Ticuna e Omágua com suas respectivas cores azul e vermelho”.

Em seguida, foi feito o anúncio da programação dos 04 dias de festival:

22/09 – Quinta-feira:

Abertura;

Apresentações das Onças Pintada e Preta;

Show cantor Guto Lima.

23/09 – Sexta-feira:

Noite Cultural com apresentações artísticas da tríplice fronteira;

Show com bandas locais e internacionais;

24/09 – Sábado:

Apresentações das Onças Preta e Pintada;

Show com bandas locais;

25/09 – Domingo:

Apuração;

Atração Nacional Lauana Prado.

Segundo o prefeito Saul, a expectativa é que o retorno do maior evento do Alto Solimões (que não acontecia há dois anos devido à pandemia) impulsione a economia da cidade, com a geração de empregos, venda de produtos e oferta de serviços durante todo o período do festival.

“Nossos artistas deixaram de trabalhar por dois festivais. Em cada realização de festival, a economia de Tabatinga dispara com o fluxo de dinheiro girando na cidade” destacou Saul.

A secretária de Cultura e Turismo, Lindomara Bemerguy, que está a frente da comissão organizadora do festival, falou que este ano, o FESTISOL será diferenciado, com uma noite cultural recheada com artistas regionais da tríplice fronteira (Iquitos e Letícia) e com os municípios vizinhos apresentando sua atrações artísticas.

“Convido a todos da tríplice fronteira e demais municípios para participarem do dia 22 a 25 de setembro, deste que eu considero o maior Festival de Tribos do Alto Solimões” falou Lindomara.

Nesta 8ª edição o centro cultural conhecido carinhosamente como “Oncódromo” está sendo preparado para receber mais de 35.000 pessoas durante os dias de festival.

Fotos e fonte: Comissão Organizadora do FESTISOL 2022