Confira resultados dos jogos de quarta e próximas partidas de futebol

E vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro empatou com o Mirassol em 0 a 0, Brusque e Operário também ficaram no 0 a 0, o Ituano venceu o Sport por 1 a 0, o Ceará passou pela Amazonas por 2 a 1, Paysandu e Goiás ficaram em 1 a 1, e o Santos foi até Campinas e venceu a Ponte Preta por 2 a 1.

Taça Libertadores da América, no Maracanã, o Flamengo goleou o Bolívar por 4 a 0, o Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 2 a 1.

Copa Sul-Americana, o Athletico Paranaense perdeu para o Danubio por 2 a 1. O Fortaleza empatou com o Boca Juniors em 1 a 1, o Cuiabá empatou com o Deportivo Garcilaso em 1 a 1.

Nesta quinta-feira (16), a bola rola para Taça Libertadores da América, teremos Fluminense x Cerro Porteño, São Paulo x Barcelona e Botafogo x Universitario.

O meia Gregore sabe da importância do resultado, mas mantém os pés no chão sobre a classificação do Botafogo para a próxima fase.

Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro recebe o Unión La Calera, do Chile, em Belo Horizonte.

Fonte; Agência Brasil