Prazo para recurso sobre isenção da taxa do Enem termina nesta sexta

Termina na noite desta sexta-feira, 17 de maio, o prazo de recursos para quem quer pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2024.

A solicitação de uma nova análise por parte do Inep, o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira pode ser feita pela Página do Participante, enem.inep.gov.br/participante



Vale lembrar que têm direito a fazer o Enem de graça: quem está matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública; ou fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, além das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no CadÚnico.



O Inep também receberá, até está sexta-feira, os recursos que tratam das justificativas de ausência, daquelas pessoas que eram isentas da taxa no Enem 2023 e não compareceram aos dois dias de prova. Essas pessoas precisam justificar para participar gratuitamente da edição deste ano.

Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 24 de maio.

Fonte: Radio Agência