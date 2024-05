Campanha Maio Amarelo: IMTT presente nas escolas

Nesta quarta-feira a equipe de agentes de trânsito do Instituto Municipal de trânsito de Tabatinga (IMTT), esteve na escola Conceição Xavier de Alencar (GM3), participando do evento em comemoração ao Dia da Família.

As agentes Raquel e Raiane, palestraram aos alunos e familiares presentes no evento, sobre a importância do uso do capacete.

Elas explicaram sobre as partes que compõe o capacete e sobre o uso adequado do mesmo.

Durante a palestra, foi apresentado um vídeo ilustrando o que acontece quando um condutor sofre um sinistro sem o capacete, onde a cabeça é atingida de forma violenta e o que acontece com o condutor que sofre o mesmo impacto, mas com a proteção do capacete.

Os agentes de trânsito frequentemente visitam as escolas de Tabatinga, realizando esse importante trabalho com crianças, jovens e adultos.

É fundamental falar sobre segurança no trânsito para os futuros condutores desde cedo, enquanto ainda estão na escola. Ao conscientizá-los sobre a importância de respeitar as regras de trânsito, usar equipamentos de segurança e agir com responsabilidade, estamos contribuindo para formar condutores mais conscientes e preparados para enfrentar as situações no trânsito. Essa educação precoce pode fazer uma grande diferença na prevenção de acidentes no futuro.

#apaznotransitocomecaporvoce