Cresce procura por passagens de barco e avião para Festival de Parintins

A pouco mais de um mês para o Festival Folclórico de Parintins a procura por passagens de barco e avião tem aumentado no Amazonas. Quem quer acompanhar a festa de perto precisa se apressar para garantir as passagens para a Ilha Tupinambarana.

As ligações e mensagens de pessoas interessadas em viajar para Parintins estão cada dia mais frequentes para as agências da região.

O barco é um dos transportes mais tradicionais e acessíveis para quem quer assistir de perto o festival folclórico.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) estima que cerca de 140 embarcações, de diversos tipos e tamanhos, façam o trajeto entre a capital e a terra do Boi Bumbá.

Ainda existem passagens para serem vendidas, mas os camarotes de diversas embarcações já estão praticamente esgotados. Para ficar em uma suíte, por exemplo, um casal vai pagar de R$ 5 a R$ 7 mil, incluindo a hospedagem durante o festival.

“As vendas pra Parintins esse ano começaram muito cedo, ainda em fevereiro, e esse ano a expectativa é muito grande, estão muito aceleradas, as procuras estão muito maiores do que os últimos anos rumo ao Festival de Parintins. Os preços se mantêm dentro do padrão do ano passado, até com algumas promoções, têm embarcações hoje onde os preços variam com R$ 350 até R$ 700, vai muito do nível de embarcação, do que ela vai oferecer, pra você fazer sua viagem ao festival”, disse o empresário Vanclei Aragão.

Segundo a Amazonastur, cerca de 120 mil visitantes devem passar pela Ilha Tupinambarana neste período. Neste ano, o evento acontece de 28 a 30 de junho.

Fonte: g1 Amazonas