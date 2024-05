Equipe do IMTT realiza palestra para os bombeiros Mirins

A Campanha Maio Amarelo está a todo vapor em Tabatinga. Nesta segunda-feira, a equipe do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT), visitou o Projeto Bombeiro Mirim, para realizar palestra de educação e conscientização no trânsito aos futuros condutores.

Ensinar as crianças sobre as leis de trânsito e o uso de equipamentos de segurança é fundamental para a segurança delas e de outras pessoas. Isso ajuda a criar desde cedo o hábito de respeitar as regras de trânsito, como: atravessar nas faixas apropriadas, a usar cinto de segurança no carro, o uso adequado do capacete, entre outros.

Além disso, essa educação ajuda a desenvolver hábitos que as protegerão ao longo da vida adulta.

Parabéns a toda equipe do IMTT pelo trabalho realizado em nosso município.

#apaznotransitocomecaporvoce