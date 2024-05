Perguntados pela demora na retomada do recapeamento na Avenida da Amizade, a prefeitura informou que a empresa que ganhou a licitação, abandonou a obra, e com isso, foi necessário realizar todo o processo licitatório com uma nova empresa, e que agora, não haverá paralisação dos trabalhos.

As obras avançam para garantir boas condições no tráfego na principal via da cidade, graças à parceria entre a Prefeitura de Tabatinga e o Governo do Amazonas.

Fonte: Secom PMT