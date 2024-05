No dia da Família Escola Pedro Teixeira realiza um lindo evento para pais e alunos

Nesta quarta-feira (15), em homenagem ao dia da família, a Escola Estadual Pedro Teixeira realizou um lindo evento para comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Povos Indígenas e o Dia Contra o Racismo.

A festa foi organizada pelo gestor Francisco Caldas juntamente com os professores da Instituição e contou com a participação dos alunos de todos os turnos.

O evento contou com uma linda decoração com adereços e painéis indígenas, painéis em homenagem as mães e painéis que falavam contra os tipos de racismo. Também foi montada uma grande mesa com exposição de frutas regionais, tudo muito lindo feito no capricho para família dos alunos, que durante as apresentações puderam degustar de um delicioso açaí, em seguida foi servido o almoço para todos.

A cerimônia contou com lindas apresentações realizadas pelos alunos, entre elas: danças em homenagens as mães, danças em homenagem aos povos indígenas, dança contra racismo, vários grupos de cantos em homenagem as mamães, poesias, entre outros.

Parabéns a Escola Pedro Teixeira pela linda homenagem as mamães, aos povos originários e por evidenciar que qual quer forma de racismo não é legal.

Parabéns ao gestor, professores e alunos pelo lindo trabalho realizado nesse dia especial.

Por: Silvana Castelo Branco

imagens: Silvana Castelo Branco