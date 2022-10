Tabatinga começa a receber luminárias de LED

Programa de modernização da iluminação pública prevê a implantação de 3,3 mil luminárias de LED em toda a área urbana.

Começou nesta quarta-feira (05/10) a implantação de LED no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A balsa contendo 300 toneladas de equipamentos, veículos e materiais para instalação das luminárias no sistema de iluminação pública chegou ao porto da cidade na última sexta-feira (30/09), após 10 dias de viagem entre Manaus e a região do Alto Solimões.

A cidade terá 3,3 mil luminárias de LED em toda a área urbana, por meio do programa de modernização da iluminação pública do interior do Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas.

Segundo a Avanço Construções, empresa contratada pela UGPE para realização dos serviços, serão necessários cerca de 20 dias para concluir os trabalhos.

O subcoordenador de planejamento da UGPE, Leonardo Barbosa, destaca os diversos benefícios diretos e indiretos do programa de modernização da iluminação pública, como a economia para o município, mais luminosidade nas vias e bem-estar e segurança da população, proporcionados de forma direta. Já entre os benefícios indiretos, Barbosa reforça a contribuição para o processo de descarbonização.

“Nós usamos luminárias de LED que são mais duráveis, consomem menos energia e, ao consumir menos energia, as termelétricas, que são aqueles equipamentos que geram energia para o interior, consomem menos óleo diesel. Queimando menos combustíveis fósseis, reduzimos significativamente a emissão de gás carbônico na atmosfera”, salienta.

Conforme o diretor operacional da Avanço, engenheiro eletricista Anderson Bittencourt, as equipes já iniciaram os trabalhos em Tabatinga, começando pelo bairro Brilhante. “A vistoria foi realizada com antecedência, bem como o planejamento prévio junto à Prefeitura para a execução do serviço”, explica.

A balsa contendo 4,9 mil luminárias de LED e os materiais partiu de Manaus no dia 21/09 e chegou a Tabatinga sexta-feira. Parte do material é destinado a Benjamin Constant que vai receber 1,5 mil pontos de iluminação de LED.

FOTO: Caio de Biasi e Divulgação

