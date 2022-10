Preço da gasolina cai em Tabatinga-AM após a chegada de nova remessa

Com a chegada de nova remessa de combustíveis em Tabatinga-AM, a gasolina comum que era vendida com o preço de R$8,10, esta passa a valer R$6,50 o Litro a partir de 14/10/2022.

Chegada da balsa com combustível

Ao ser questionado, o empresário Thiago Nunes, do Posto Irmãos Nunes (ATEM), esclareceu o porquê da demora do ajuste de preço.

“Os preços são estabelecidos de acordo com as Notas Fiscais emitidas pelo distribuidor, o transporte do combustível no trecho Tabatinga-Manaus leva em torno de 50 a 60 dias o que afeta na demora nos descontos repassados pelo Governo, tanto Estadual quanto Federal, diferente da capital que conta com a refinaria, onde o produto está disponível no mesmo dia com a possibilidade de o desconto ser aplicado de imediato, ou seja, é devido a logística de transporte do combustível entre a capital e o interior que acarreta na demora da prática dos novos preços no Município” explicou Thiago.

O posto ATEM fica localizado na rua Marechal Mallet com atendimento das 7h às 19h.