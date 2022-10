Poder Judiciário Estadual, realiza em Tabatinga-AM, aperfeiçoamento de servidores

Nesta sexta-feira (14), os servidores do Tribunal de Justiça, foram contemplados com uma série de palestras da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas.

São promovidos cursos presenciais e a distância, visando integrar, formar e aperfeiçoar o servidor para a melhor prestação jurisdicional.

O foco é possibilitar conhecimento de qualidade aos servidores, para gerar, como produto final, uma boa prestação jurisdicional à nossa sociedade, promovendo um judiciário moderno e atualizado.

A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas – 2020/2022.

Foram 7.107 certificados emitidos; 170 eventos realizados; 1.547h aulas realizadas. Em 46 municipais alcançados.