8°BIS participa de evento alusivo às comemorações da Emancipação do Estado do Amazonas

Comando de Fronteira Solimões/8° Batalhão de Infantaria de Selva – 8°BIS participa de evento alusivo às comemorações da Emancipação do Estado do Amazonas.

No dia 5 de setembro, o Ten Cel Afonso, Comandante do Cmdo Fron Solimões/8° BIS, participou de um evento que se caracterizou por um desfile cívico de escolas estaduais, municipais, inclusive as escola indígenas de segmento de etnia Ticuna, todas em comemoração à Emancipação do Estado do Amazonas. Estiveram presentes ainda o Cel Roberval, Diretor do Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGUT), o Capitão de Fragata Sampaio, Capitão dos Portos de Tabatinga (CPT), o 1°Ten Ocimar, Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Tabatinga (DTCEA-TT), Prefeito e entre outras autoridades civis e militares de forças auxiliares.

O Batalhão Forte São Francisco Xavier de Tabatinga participou da atividade com um efetivo de 1 (um) pelotão na condição de assistência e com a Banda de Música que tocou o Hino Nacional Brasileiro por ocasião da abertura do evento.

A Criação da Província se deu no dia 5 de setembro de 1850 (172 anos), decretada por D. Pedro II, adotando-se o nome Amazonas, que vem da palavra “amassunu” de origem indígena que significa “ruído das águas”.

Fonte e fotos: 8º BIS @cmdofronsolimoes8bis