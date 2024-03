Ufam 115 anos: conheça a história da primeira universidade pública do país

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) celebra 115 anos de história. A instituição é considerada a primeira universidade pública do país.

Situada dentro do maior fragmento florestal urbano do Brasil, a universidade inspira saber, oportunidades e histórias, mas a história da instituição começou bem distante do local onde está instalada atualmente.

Isso porque, foi no Centro de Manaus que, em 1909, nasceu a Escola Universitária Livre de Manaós que, sucessivamente, se chamou Universidade de Manaus, depois Universidade do Amazonas (UA), até que em 2002, foi denominada Universidade Federal do Amazonas.

No início, a instituição iniciou sua trajetória com uma grade enxuta de cursos, sendo o Direito o mais antigo, e hoje, um dos mais reconhecidos do país, que figura quase sempre em primeiro lugar no exame da ordem dos advogados do Brasil.

No entanto, ao longo dos anos, a universidade expandiu e inovou abrindo vagas em diversas áreas e programas de pesquisa.

A faculdade atende também mais de 20 mil alunos somando capital e cinco municípios do interior, que buscam um futuro de sucesso por meio do ensino superior público.

Fonte: G1 Amazonas