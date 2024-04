Caprichoso e Garantindo lançam álbuns de toadas para Festival de Parintins 2024

Os bois-bumbás Caprichoso e Garantindo lançaram os álbuns de toadas para o Festival Folclórico de Parintins 2024. Os lançamentos aconteceram no curral Zeca Xibelão, em Parintins, e no Sambódromo de Manaus, respectivamente.

Garantido lançou o álbum “Segredos do Coração”, enquanto o bumbá Caprichoso fez o lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo”.

O Boi Caprichoso lançou o álbum 2024, intitulado de “Cultura – O Triunfo do Povo”, em Parintins (a 369 quilômetros). O lançamento aconteceu no curral Zeca Xibelão com a presença da torcida azulada.

Também participaram da festa os itens oficiais, além da Banda Canto Parintins, Banda Caprichoso, Toadeiros, Raça Azul, Troup, CDC e demais segmentos do boi.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, a noite foi marcada pelo embalo das toadas que podem trazer o tricampeonato para o Touro Negro. Ele destacou a capacidade do álbum de despertar um novo sentimento no torcedor para a apresentação deste ano.

Já o lançamento do álbum “Segredos do Coração” aconteceu no Curral do Boi Garantido, no Sambódromo de Manaus.

O lançamento contou com a participação do apresentador Israel Paulain, levantadores Sebastião Júnior, David Assayag, a Batucada de Guerra e bailarinos. Também estiveram presentes itens femininos do bumbá.

“Segredos do Coração” traz no quadro de intérpretes, o artista revelação Bruno Costa, o renomado Leonardo Castelo e os consagrados David Assayag, Israel Paulain e Sebastião Júnior.

Fonte: G1 Amazonas