Conheça o restaurante Tamarino, um local diferente e único na tríplice fronteira

O Restaurante Tamarindo é um Lugar mágico no coração de Letícia, onde você pode degustar os melhores crepes, tapiocas, hambúrgueres e sucos saudáveis, com os sabores únicos das frutas regionais como: camu-camu, açaí, cupuaçu, acerola, e muito mais. Lá você também encontra, diferentes cocktails e deliciosos sorvetes.

O Restaurante Tamarino convida você e sua família para desfrutarem as delícias que só o Tamarino tem, em um ambiente diferenciado, moderno e aconchegante.

O local conta com um espaço único, onde mesas e cadeiras ganham iluminação especial, e tornam o ambiente mágico com muitas cores, ideal para você encontrar com os amigos ou realizar aquele evento especial.

Venha conhecer esse lindo lugar, com os sabores mais incríveis da tríplice fronteira.

O restaurante Tamarino está localizado na Carrera 11 em Letícia, próximo ao hotel Decameron.

Siga no Instagram: @tamarino_amazonas