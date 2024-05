Mais de 100 amazonenses pedem ajuda do governo para deixar Rio Grande do Sul, diz Defesa Civil

Mais de 100 amazonenses já pediram ajuda ao Governo do Amazonas para deixar o Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, os pedidos estão sendo analisados e ainda não há previsão para retirada de pessoas que vivem no estado afetado pelas chuvas.

Os pedidos de realocação podem ser feitos desde a sexta-feira (10).

De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, até a segunda-feira (13), foram contabilizados 100 pedidos por parte dos amazonenses.

Os pedidos estão sendo analisados em uma espécie de triagem prévia, que leva em consideração critérios de prioridade, como questões de saúde, enfermidades e idade. Logo depois, cada caso será avaliado de forma individual.

O retorno pode ser solicitado no site da Defesa Civil (defesacivil.am.gov.br/am-pelo-rs/) ou por meio do número: (92) 99118-4507. O atendimento funciona das 8h às 17h.

Segundo o órgão, é através desses canais de comunicação que estão sendo obtidas informações para auxiliar no deslocamento para o Amazonas.

Fonte: G1 Amazonas