Operação combate a exploração sexual de crianças e adolescentes em Manaus

Entre a sexta-feira (10) e o sábado (11), as Forças de Segurança e os agentes que integram a Central Integrada de Fiscalização (CIF), reforçaram a operação Caminhos Mais Seguros. Na ação, 16 motéis e pousadas foram vistoriados com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), e realizada nos 26 estados e no Distrito Federal, pelos órgãos de segurança pública de todo o país.

No sábado, doze estabelecimentos do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, foram visitados pelos agentes da CIF, sendo três orientados sobre a proibição de crianças e adolescentes no local.

As denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas por meio do Disque 100, do Disque 191 e do Disque 181, canal de denúncia da SSP-AM. As ligações são gratuitas e anônimas. Qualquer pessoa pode acionar os serviços.

Fonte: D24am.