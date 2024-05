Homem é preso após agredir criança indígena no interior do Amazonas

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas no município de São Gabriel da Cachoeira após agredir brutalmente o próprio sobrinho, uma criança indígena de apenas nove meses.

Segundo a delegada Grace Jardim, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira, uma denúncia foi realizada na terça-feira (14), informando que o bebê estava internado em estado grave na unidade hospitalar do município.

“Juntamente com o Conselho Tutelar, constatamos o fato. O bebê foi lesionado gravemente no crânio […] Ouvimos a mãe e ela nos informou que o tio da vítima seria o autor do crime”, disse.

Conforme a delegada, o homem ingeriu bebida alcoólica em excesso e discutiu com a mãe da criança. Ele tentou agredi-la, mas como não a alcançou, jogou uma tora de madeira que acabou acertando a vítima.

“Nos dirigimos ao sítio onde o indivíduo estava e o conduzimos para a delegacia, onde ele confessou a prática criminosa e disse que o objetivo era ferir a mãe do bebê”, relatou a delegada.

Ainda segundo a delegada, o homem também é suspeito de abusar sexualmente de seu outro sobrinho, uma criança de 3 anos.

Ele responderá por lesão corporal grave e ficará à disposição da Justiça.

