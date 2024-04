Procon Manaus notifica Amazonas FC sobre preços de ingressos para jogo contra o Flamengo

O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) notificou, na sexta-feira (26), o Amazonas Futebol Clube, solicitando esclarecimentos sobre os preços praticados na venda dos ingressos para a partida contra o Flamengo. A medida foi tomada em resposta a denúncias feitas por consumidores ao órgão.

Procurada pelo g1, a assessoria do Amazonas FC não quis se posicionar sobre o assunto. O time tem um prazo de dez dias para apresentar informações sobre a comercialização, os preços e a composição da venda dos ingressos.

No documento emitido pela instituição, é mencionada a possível prática abusiva por parte do clube amazonense.

É importante ressaltar que as práticas abusivas estão listadas, de maneira exemplificativa, no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Especificamente, o inciso 5 do artigo 39 do CDC menciona vantagem manifestamente excessiva.

