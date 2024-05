Escola Marechal Rondon realiza evento em homenagem ao dia dos povos indígenas

Nesta segunda-feira (29), o turno Matutino da Escola Marechal Rondon realizou uma cerimônia em Celebração ao Dia dos Povos Indígenas.

Uma manhã de muita representatividade da nossa cultura indígena, ensinando as nossas crianças e adolescentes como se orgulhar de termos uma cultura tão rica, respeitando a diversidade e cultivando nosso amor pela terra, disse Jucilene Barbosa, Coordenadora da Seduc em Tabatinga.

A programação contou com apresentações orais, danças culturais e também com a presença mais que especial do eterno Pajé da Onça Pintada, Jardel Oliveira que realizou uma belíssima apresentação para os estudantes.

Por:Portal Tabatinga

Imagens: Jucilene Barbosa