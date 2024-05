Campanha Maio Amarelo: IMTT presente nas escolas

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio do Instituto municipal de trânsito de Tabatinga (IMTT), esteve nesta terça-feira realizando mais uma Ação da Campanha Maio Amarelo.

Dessa vez a escola visitada pelo IMTT, foi a Escola Municipal Luiz Soares no bairro Xingu. As agentes de Transito Raiane e Raquel iniciaram a ação com uma palestra educativa, aos estudantes e profissionais da instituição.

As agentes demonstraram a forma correta e a importância do uso do capacete e destacaram que usar o capacete é fundamental para a proteção da cabeça em caso de sinistros e acidente.

Os alunos também tiveram a oportunidade de visualizar um cenário do transito e aprenderam de forma lúdica como conduzir e como atravessar a faixa de pedestre.

A importância da campanha Maio Amarelo nas escolas é enorme. Esta iniciativa busca conscientizar a comunidade educativa, especialmente os estudantes, sobre a importância da segurança viária. Através de atividades educativas, palestras e oficinas, promove-se o respeito às normas de trânsito, o cuidado ao atravessar ruas e a responsabilidade ao dirigir no futuro. É uma oportunidade de educar as futuras gerações para que se tornem cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito.

#apaznotransitocomecaporvoce