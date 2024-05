Arena Planeta Boi vai contar com 1ª apresentação de Isabelle como cunhã-poranga do Garantido em Manaus

No próximo sábado (25), a Arena da Amazônia recebe, a partir das 20h, o Arena Planeta Boi e apresenta o grandioso espetáculo de Caprichoso e Garantido para o público na capital amazonense. A organização do evento confirmou a apresentação da cunhã-poranga do Garantido – e agora ex-BBB – Isabelle Nogueira.

Terceira colocada na edição do reality da TV Global deste ano, Isabelle ganhou destaque nacional ao colocar em destaque a cultura do Amazonas, em especial o Festival de Parintins.

Com ingressos já sendo vendidos, a estimativa é que mais de 30 mil pessoas assistam à apresentação dos itens dos bois de Parintins.

Além de Isabelle, o público também vai poder ver de pertinho as evoluções da Cunhã-Poranga Marciele Albuquerque; da Porta-Estandarte Marcela Marialva; da Rainha do Folclore Cleise Simas; da Sinhazinha – Valentina Cid; e do Pajé – Erick Beltrão.

Eles se juntarão a Edmundo Oran, Patrick Araújo e Prince do Boi – apresentador, levantador e amo do boi, respectivamente – para levar alegria e emoção aos torcedores azulados.

