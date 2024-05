Atenção Presidentes das associações de Moto Taxistas, Taxistas, Moto frete e APROTUR

No mês da Campanha Maio amarelo, a Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio da Secretaria de Saúde e do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT), vai realizar uma grande Ação Itinerante para as associações de moto taxistas, taxistas incluindo seus familiares e pets.

A ação vai ser realizada na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), no prédio do IMTT a partir das 8h da manha até as 13h.

Os participantes da Ação receberão:

Atendimento médico

Enfermagem

Odontológico

Veterinário para cães e gatos

Vacinação

Testagem rápida

Serão necessários os seguintes documentos:

Cartão do SUS

CPF

Identidade

Cartão de vacinação

Aproveitem essa oportunidade e participe dessa importante Ação.