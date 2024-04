Mudança no Festival proíbe ofensas entre amos dos bois Caprichoso e Garantido

Uma mudança no regulamento do Festival Folclórico de Parintins de 2024 repercutiu entre torcedores do boi Garantido e Capriochoso. Na quinta-feira (25), foi divulgado uma mudança que envolvem os itens apresentador e amo do boi.

No capítulo 8 do regulamento, das Penalidades, o artigo 2 especifica: “Será penalizado o Boi-Bumbá que através do seu item Apresentador e/ou Amo do Boi, elogiar, ofender ou provocar por palavras, gestos ou qualquer outro meio o Boi-Bumbá adversário ou seus itens”.

A mudança no regulamento foi assinada pelos presidentes Fred Goés, do Garantido, e Rossy Amoêdo, do Caprichoso. Desse modo, ficam proibidas provocações verbais e xingamentos de um boi para outro, pelo apresentador ou amo do Boi.

Caso um dos bois ofenda ou provoque o seu adversário, será penalizado com 0,2 décimos por cada ocorrência. O amo do boi é um representante simbólico do boi em cada uma das duas agremiações. Eles versam, interagem com as torcidas e explicam partes da história apresentada pelos bois.

Atualmente, os bois têm Prince do Caprichoso e João Paulo Faria como itens das associações folclóricas. Nas redes sociais, a nova mudança não agradou todos os torcedores dos dois bois.

Fonte: D24am.