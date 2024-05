No último domingo (5) foi realizado em Iquitos, o desfile com as belas candidatas ao reinado Miss Maynas 2024.

A vencedora do certame foi a linda representante de Punchana, Chelsea de Almeida, que a partir de agora, passa ser a representante oficial do Peru no Festival da Confraternidade Amazônica 2024.

E aí o que acharam, gostaram do resultado?