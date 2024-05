Campanha Maio Laranja: CREAS realiza Buzinaço

Nesta sexta-feira (17) foi realizado em Tabatinga, uma Ação em alusão ao Dia Nacional de Combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. O Maio Laranja é uma inciativa que visa dar visibilidade as ações de combate e conscientização a exploração sexual infantil. É importante que a população participe e fique sempre atenta a essas situações, e principalmente, denuncie.

A Ação intitulada Buzinaço, foi realizada pelo CREAS juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, CRAS, Criança Feliz, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e Adolescentes, equipe do Instituto Municipal de Transito de Tabatinga (IMTT) e Tenente Auricélio, Comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiro de Tabatinga.

O Portal Tabatinga conversou com o Coordenador do CRAS, Talysson Ipuchima, para sabermos um pouco mais sobre a Ação.

Ele explica que a Ação tem o intuito de apresentar ao município e a sociedade, a Rede de Proteção para os casos de abusos e violência contra as crianças e adolescentes.

Talysson aproveita e faz um chamado a todos os cidadãos:

Eu convido você que convive ou já passou por algum tipo de violência, abuso ou assédio, a procurar o CREAS, ou denunciar por meio do disk 100, a sua denúncia é sigilosa e segura, você não precisa se identificar e todos devem fazer parte dessa rede de apoio em proteção as nossas crianças e adolescentes.

O Buzinaço percorreu as principais ruas da cidade com balões laranja chamando a atenção para a importância da Campanha.

por: Silvana Castelo Branco