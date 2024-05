O Aeroporto de Tabatinga se uni as instituições que estão realizando ações para a ajuda humanitária em prol da população que sofre no Rio Grande do Sul.

Se você também quiser ajudar, a sua valiosa colaboração estará sendo recebida no Aeroporto.

Faça parte dessa corrente do bem, seja solidário com aqueles que mais necessitam nesse momento, toda ajuda é bem vinda.

Doe amor, doe fé, doe esperança!