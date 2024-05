Enchentes no RS deixam 430 mil sem energia elétrica

Aproximadamente 430 mil casas, apartamentos, lojas e outros imóveis permanecem sem luz no Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes. Outras 150 mil já tiveram o serviço restabelecido.

O governo estadual realizou, nessa segunda-feira, uma reunião virtual com o Ministério de Minas e Energia e a Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, além de concessionárias e cooperativas de energia que atuam Estado.

O encontro foi para atualizar a situação do abastecimento de energia elétrica, conhecer as dificuldades no restabelecimento, saber dos equipamentos emergenciais colocados em operação para agilizar o retorno e dialogar com as empresas para que priorizem os atendimentos de urgência, como dos hospitais.

A avaliação é de que a rapidez do restabelecimento dos serviços depende da liberação dos bloqueios em rodovias, muitas delas destruídas pela enchente. Muitas linhas de transmissão precisaram ser desligadas, preventivamente, devido ao risco de choque elétrico.

E o restabelecimento deve ocorrer de forma gradual, pela necessidade de realizar a limpeza e os testes de rede, o que não é possível enquanto as áreas estiverem alagadas.

Fonte: Radio Agência