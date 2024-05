Amazonenses prejudicados com enchentes no RS podem solicitar retorno ao estado; saiba como

Os amazonenses que estão no Rio Grande do Sul e desejam voltar para o Amazonas podem solicitar o retorno ao estado a partir desta sexta-feira (10). O anúncio foi feito pelo o governador Wilson Lima, na quinta (9).

O número de pessoas fora de casa pelos temporais que atingem o RS desde 29 de abril chegou a 395,6 mil. Segundo o último boletim da Defesa Civil, o estado gaúcho somava 107 mortes em razão das cheias.

O retorno pode ser solicitado no site da Defesa Civil do Amazonas, e no número de contato (92) 99118-4507 para que o órgão obtenha informações e auxiliar o deslocamento para o Amazonas. O atendimento deve funcionar de 8h às 17h.

O órgão informou ainda que a logística vai depender das demandas que por ventura irão surgir. Os atendimentos passarão por uma triagem prévia, e após essa triagem, cada caso será avaliado de forma individual.

Fonte: g1 Amazonas