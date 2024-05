Caprichoso e Garantido participam de ação solidária em prol do Rio Grande do Sul

Redutos dos bumbás localizados em Parintins estarão recebendo doações como alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal, roupas e calçados

07/05/2024

Os bois Caprichoso e Garantido vão participar de uma ação solidária que ocorrerá na inauguração da Arena Olímpica Rubem dos Santos, em Parintins, a partir da quarta-feira (8), em prol dos moradores do Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas fortes chuvas que alagaram cidades.

Os redutos dos bumbás localizados na ilha estarão recebendo doações como alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal, roupas e calçados, roupas de cama, mesa e banho, além de fraldas descartáveis e ração para pets.

Os donativos entregues nos currais servirão de entrada na inauguração do espaço.

O ponto de arrecadação do boi azulado será no curral Zeca Xibelão, onde os alimentos serão trocados por pulseiras para inauguração da arena na Vila Olímpica. Já o boi vermelho receberá as doações no Reduto do Boi Garantido, na cidade Garantido.

A ação também vai contar com a presença do representante do Rio Grande do Sul no Big Brother Brasil (BBB), Mateus Alegrete, e o astro do futsal mundial Falcão.

