Após passeio de barco pelo AM, Isabelle e Matteus curtem noite de vinho

E Mabelle segue firme e forte mesmo após o fim do BBB 24! Isabelle Nogueira e Matteus Amaral aproveitaram a noite de domingo (5) em clima de romance com um bom vinho. Os ex-BBBs também compartilharam um passeio de barco e um banho de rio juntos nesse fim de semana.

O gaúcho está em Manaus e a amazonense aproveitou para levá-lo para conher os pontos turísticos do Amazonas. Os dois foram em Presidente Figueiredo e até mesmo nadaram com os botos no Rio Negro.

Isabelle também compartilhou o momento em que Matheus experimenta o famoso Tambaqui, tão falado por ela no reality show. “É bom. Vou pegar mais”, diz Matheus ao provar o peixe.

Ja na noite de domingo (5), os dois encerraram o dia com boas taças de vinho, papos com amigos e, claro, no maior chamego, com direito a registros de Cunhã sentada no colo do vice-campeão do Big Brother Brasil.

Fonte: D24am.