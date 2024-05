Associação Folclórica Onça Preta, tem a honra de anunciar seus itens oficias 2024

No último sábado (27) a Associação Folclórica Onça Preta, realizou uma feijoada que contou com a presença do prefeito Saul Bemerguy, da nova diretoria e torcedores. durante o evento foi anunciado os íntens oficiais da nação Azul e Branca.

Confira quem são as novas estrelas que estarão na arena em 2024.

Rainha da Batucada: Juliana Oliveira

Porta Estandarte: Bárbara Cunha

Moça Nova: Cianny Rodrigues

Rainha do Folclore: Polyana Rodrigues

Índio Guerreiro: Cristian Araújo

Índia Guerreira: Virna Gomes

Pajé Tribal: Val Lima

e Batucada Tribal.

Por: Portal Tabatinga

Imagens: da Associação Folclórica Onça Preta