‘Tacacazeiras’ podem ser reconhecidas como Patrimônio Cultural Brasileiro

As tacacazeiras do Amazonas se reuniram para dar continuidade à pesquisa para a construção de um dossiê para o registro do ofício da profissão. O documento será submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O objetivo é tornar as pessoas que exercem a função de ‘tacacazeiras’ como Patrimônio Cultural Brasileiro.

A pesquisa aponta que as mulheres predominam no ofício, mas os homens, como o tacacazeiro Val Kokama é um dos homens que também exerce a função.

A pesquisa sobre o tema será feita também nos estados do Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

As ‘tacacazeiras’ também sugerem a inclusão do tacacá na merenda escolar, além de criar políticas para fomentar a atividade no Estado.

A medida visa fortalecer a agricultura familiar, de onde vem a mandioca, que faz a goma, o tucupi e o jambu, todos ingredientes usados no prato regional amazonense.

Fonte: G1 Amazonas