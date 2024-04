Servidores do IFAM Tabatinga aderem à greve nacional

Os servidores de Institutos Federais do Amazonas aderiram, nesta segunda-feira (15), à greve nacional aprovada pelo Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe). Entre os campi do Estado que paralisaram as atividades estão Manaus, Parintins, Maués e Tabatinga. Entre as principais reivindicações estão a reestruturação das carreiras e o reajuste salarial.

O movimento paredista da categoria que inclui docentes e técnicos administrativos foi declarado no dia 3 de abril e segue por tempo indeterminado, de acordo com o Sinasefe.

Segundo o Sinasefe, a principal pauta de reivindicações são a reestruturação das carreiras de técnicos administrativos (PCCTAE) e docentes (EBTT) e o reajuste salarial.

Os servidores também reivindicam a revogação de “todas as normas que prejudicam a educação federal aprovadas nos governos Temer (2016-2018) e Bolsonaro (2019-2022)”, além da recomposição do orçamento e o reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.

A greve nacional foi aprovada durante rodadas de assembleias realizadas desde o dia 18 de março de 2024. A atividade contou com a participação de 58 seções sindicais e mais de 210 pessoas.

Fonte: G1 Amazonas

IFAM Campus Tabatinga também adere a greve e realiza comunicado oficial: