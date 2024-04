Professor de Tabatinga é vencedor do Prêmio Educador Transformador no Amazonas

O Prêmio Educador Transformador, promovido em conjunto pelo Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae com o objetivo de reconhecer práticas de Educação Transformadora em todos os níveis de ensino, anuncia os projetos vencedores no Amazonas.

Em sua segunda edição, o Prêmio Educador Transformador recebeu 3.460 projetos de educadores de todo o País, em todos os níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O professor Lizandro Braboza da Silva representante de Tabatinga foi o vencedor na categoria Filosofia e interfaces culturais: diálogos interculturais entre a escola indígena e não indígena do município de Tabatinga-AM.

No Estado, foram selecionados os seguintes projetos:

EDUCAÇÃO INFANTIL

1° lugar: Ecobabys e a potência das infâncias multiculturais : a promoção dos direitos humanos e agenda 2030, uma escuta sustentável das gerações de hoje e do futuro – Profa. Maria Raquel Souza dos Santos – Manaus (AM)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

1° lugar: “Amazônia manauara: vivenciando a biodiversidade local com alunos do ensino fundamental anos iniciais” – Prof. Leandro Coutinho Guimil Paraizo – Manaus (AM)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

1° lugar: Cultura Viva – Prof. Alan Barroso da Silva – São Paulo de Olivença (AM)

ENSINO MÉDIO

1° lugar: Filosofia e interfaces culturais: diálogos interculturais entre a escola indígena e não indígena no município de Tabatinga-AM – Prof. Lizandro Barboza da Silva

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1° lugar: Ensinando e Aprendendo Logística com Jogos – Profa. Karen Cristina Barreto Trovão Rodrigues – Itacoatiara (AM)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1° lugar: Empreendedorismo na EJA: Produção de Hidratante Corporal como fonte de renda – Profa. Núbia da Costa Pantoja – Manaus (AM)

Próximas etapas Os projetos primeiro colocados na Etapa Estadual agora avançam à Etapa Regional, na qual serão selecionadas as práticas que irão representar as regiões na Etapa Nacional.

A premiação nacional acontecerá em 24 de abril, durante a Bett Brasil 2024, maior evento de Educação e Tecnologia da América Latina, que será realizado entre os dias 23 e 26 do mesmo mês, em São Paulo (SP).

Fonte: Professor Lizandro Barboza da Silva