Conferência Internacional das Favelas começa hoje no Complexo da Penha

Discutir desafios e propor soluções para questões sociais, econômicas e culturais, enfrentadas nas favelas. Com esse objetivo, acontece nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, a primeira de uma série de Conferências Internacionais das Favelas-20.

Os encontros integram a agenda do G20 Social, em parceria com a Unesco e são liderados pela CUFA, Central Única das Favelas e as frentes Nacional Antirracista e Parlamentar das Favelas.

A Conferência será realizada na sede da CUFA, no Complexo da Penha, na zona norte da capital.

O fundador da Central Única das Favelas, Celso Atayde, explicou que as reuniões vão se realizar, até setembro, em mais de três mil favelas, abrangendo todos os 27 estados brasileiros e também em 41 países das Américas, Europa, África e Oceania.

Atayde lembrou que as favelas contribuem muito com mão-de-obra para o desenvolvimento do país e que a ideia é trazer ainda mais potência para essas comunidades, permitindo assim uma grande revolução na agenda Global.

Ainda de acordo com Celso Atayde, durante as conferências internacionais das favelas, a CUFA vai fazer o pré-lançamento do Favela 30, já elaborando o que vai levar para ser discutido na COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que acontece no Pará, em novembro de 2025.

Fonte: Radio Agência