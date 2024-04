A Policia Militar de Tabatinga vai realizar a 2ª Corrida Tiradentes do 8°BPM, que vai acontecer no domingo dia 21 de abril, onde será realizado a maior maratona da tríplice fronteira em comemoração aos 187 anos da Polícia Militar do Amazonas.

As inscrições já estão sendo realizadas no Stand em frente da Drogaria El Shaday, no valor de R$50,00 (Feminino e Masculino adulto). Categoria Kids é gratuito.

Maiores informações no Stand de inscrição (Av. da Amizade).

Realização: @tabatinga.pmam