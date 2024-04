Dia das crianças na Colômbia é neste sábado 27 de abril

A prefeitura de Leticia por meio da Gestora Social, Eliana Cardenas convida todas as crianças da tríplice fronteira, para participarem da programação em homenagem ao dia das crianças comemorado nesse sábado (27) em Leticia.

Segundo Eliana Cardenas, vai ser uma explosão de atividades emocionantes, desde brincadeiras até atividades recreativas y surpresas em cada esquina, das ruas de Leticia. Um dia preparado para criar recordações inesquecíveis para toda a família.

Confira a programação:

A diversão começa com a “Caravana Unidos pela infância”, que partirá as 16:00h da rua 8 no bairro 11 de novembro finalizando na Catedral Nossa Senhora da Paz.

E isso não é tudo, o Festival da Alegria também vai contar com música, danças, pipocas, doces, prêmios e muito mais para celebrar este dia tão especial.

Todas as crianças da tríplice fronteira juntamente com suas famílias, estão convidados para compartilhar momentos especiais.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga