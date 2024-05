Atenção tríplice fronteira, dia 18 é super show do cantor Nelson Velásquez

Vai ser realizado no dia 18 de maio (sábado), no Centro de Integración Ciudadana C.I.C, em Letícia-Co, o showzaço do cantor de Vallenato Nelson Velasquez.

NELSON VELÁSQUEZ estará com sua banda musical fazendo o melhor show para todos moradores da fronteira, cantando seus maiores sucessos como “Casualidad” e “Por querer olvidarte”.

Será uma noite inesquecível com o melhor do Vallenato, o gênero musical mais popular da Colômbia e que os brasileiros amam. Você não vai perder, vai? Então garanta já o seu ingresso!

Preço de ingressos e informações:

+57 312 557 1811

Venda: Bar Pola Beer House.

Realização: @ldzgroup23