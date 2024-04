Militares do 4º PEF resgataram dois ribeirinhos da comunidade de Estirão do Equador que estavam perdidos

No dia 24 de abril, militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira foram informados por civis da comunidade de Estirão do Equador / Atalaia do Norte, que dois homens, Izaias Alves Braga, de 23 anos e Leandro Ribeiro Batista, de 32, estavam há dois dias perdidos na mata.

Prontamente, a Equipe de Busca e Salvamento daquele PEF foi acionada e deslocou-se na direção indicada por seus familiares como último local que os civis teriam sido avistados.

Inicialmente foi localizada a embarcação e os pertences de Izaias e Leandro, facilitando a delimitação da área de busca.

No mesmo dia, após intensa varredura na região os civis foram encontrados com vida, porém debilitados e com pequenas escoriações.

Já estabilizados pela Equipe de Busca e Salvamento e em local seguro, receberam atendimento básico de saúde para seguirem viagem de volta até a Seção de Saúde do 4º PEF, onde receberam atendimento médico e foram recebidos por seus familiares.

Fonte: Comunicação 8º BIS