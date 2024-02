Norte lidera índices de mulheres que sofreram violência doméstica

Estados da região norte do Brasil registraram os maiores índices de mulheres que declararam ter sofrido ou vivenciado violência doméstica no país. O Amazonas lidera com 57%, Amapá 56%, Rondônia 55% e Acre com 54% das mulheres afirmando ter sido vítima de violência doméstica em algum momento da vida somadas aquelas que disseram ter vivenciado uma situação de violência nos últimos 12 meses. Valores bem acima do nacional, 48%.

Os dados são da Pesquisa Estadual de Violência contra a Mulher, lançado nesta quarta-feira (28), um recorte do levantamento nacional do Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher Contra a Violência, divulgado no ano passado.

A chefe da pesquisa, Isabela Lima, que apresentou os dados em uma audiência pública da Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher do Senado Federal, explicou que o levantamento considera tanto a mulher que percebe e declara espontaneamente que passou por uma violência, quanto aquelas que negaram ter sofrido violência, mas identificaram essa situação em uma lista de ocorrências oferecida pela pesquisa.

Segundo Isabela Lima, o estado do Acre é o que registra maior discrepância entre a violência vivida e a violência percebida.

Apenas 24% das brasileiras afirmam conhecer muito sobre esse importante instrumento de proteção às mulheres, com o Distrito Federal alcançando o maior valor, com 33%. Os estados do Piauí, Maranhão, Amazonas registraram os números mais baixos.

Fonte: Radio Agencia