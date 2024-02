Fapeam recebe inscrições para o Programa Ciência na Escola

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Amazonas (Fapeam) está recebendo inscrições para o Programa Ciência na Escola (PCE). As inscrições seguem abertas até 18 de março de 2024, às 17h.

Podem participar professores da educação básica da rede estadual e municipal de Manaus, além de professores de escolas estaduais do interior do estado e também professores da rede municipal de ensino do município de Tefé.

O edital recebe investimento de R$ 5 milhões provenientes do tesouro estadual para apoiar até 700 projetos de pesquisa.

Inscrição

Os projetos devem ser inscritos por meio de formulário on-line específico. Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar seu login e senha previamente cadastrados no site da Fapeam.

