Defesa Civil diz que AM pode enfrentar problemas com estiagem durante eleições deste ano

A Defesa Civil disse que o Amazonas pode enfrentar problemas com a estiagem durante o período das eleições deste ano. O dado é de um relatório feito pelo órgão e entregue ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) na quinta-feira (22).

Em 2023, o Amazonas viveu uma seca histórica. O fenômeno, impactado pelo El Niño – que reduziu a quantidade de chuvas no estado -, colocou todos municípios, incluindo Manaus, em situação de emergência e impactou mais de 600 mil pessoas. Na capital, o Rio Negro viveu a pior seca em mais de 120 anos de medição.

O documento apresentado ao TRE traz um prognóstico climático para os próximos três meses e a situação atual dos níveis dos rios. No entanto, segundo o órgão, é preciso observar o cenário atual que pode impactar no restante do ano.

Neste ano, os eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores em todos os municípios do estado. O primeiro turno ocorrerá no dia 6 de outubro. O pleito, inclusive, vai acontecer em um período de transição da estiagem para o início do inverno amazônico.

Fonte: G1 Amazonas