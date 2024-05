Cerca de 1,5 tonelada de pescado ilegal é apreendida em embarcação no AM

Cerca de 1,5 tonelada de pescado ilegal foi apreendida em uma embarcação no município de Barcelos, interior do Amazonas, no sábado (4). O pescado estava escondido dentro de caixas de isopor, segundo a Polícia Militar que atua na Base Fluvial Arpão 2. Um homem foi preso por crime ambiental.

Ainda de acordo com a polícia, o pescado foi encontrado durante uma revista de rotina na embarcação Maria de Lourdes. Ao todo, foram contabilizados 667 quilos de pirarucu e 880 quilos de tucunaré.

Após a apreensão, o homem responsável pela carga foi preso por crime ambiental e conduzido para a delegacia do município de Barcelos.

Fonte: G1 Amazonas