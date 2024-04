Amazonas exibe transmissão da final do BBB 24: “Votem em mim, peço muito, meu ‘Brasilzão’ multicultural”, diz Isabelle Nogueira

Amazonas vai exibir a transmissão da final do reality Big Brother Brasil 2024, nesta terça-feira (16), com Isabelle Nogueira na disputa. “Votem em mim, peço muito, meu ‘Brasilzão’ multicultural”, disse a dançarina ao justificar o porquê deve ser a campeã desta edição.

Na noite de domingo (14), a cunhã-poranga do Boi Garantido disputou o último paredão da temporada e foi salva com 46,66% dos votos. A paraense Alane Dias foi a 21ª eliminada do programa.

Para comemorar a participação e o desempenho de Isa no reality, telões serão montados no Largo de São Sebastião, em Manaus, e no Bumbódromo de Parintins para exibir, simultaneamente, a transmissão da grande final do BBB 24, a partir das 20h.

A programação inclui ainda shows de artistas dos bois Caprichoso e Garantido.

Fonte: G1 Amazonas