Amazonas deve registrar mais de 5 mil novos casos de câncer em 2024, aponta Inca

Amazonas deve registrar 5.450 novos casos de câncer em 2024, , segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Os mais incidentes na população amazonense são: colo do útero (610), próstata (570), mama (500), estômago (440), pulmão (370) e intestino (300).

Segundo o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), mastologista Gerson Mourão, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem uma previsão de que, até 2030, o câncer será a principal causa de mortes no mundo, atrás somente das doenças cardiovasculares.

O médico orienta algumas mudanças de hábitos para evitar o câncer: não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas regularmente, ter uma alimentação saudável, evitando comidas processadas e industrializadas e optando por comidas naturais, como frutas, verduras, legumes e opções com fibras.

De acordo com a secretária de estado de saúde, Nayara Maksoud, além de manter uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, a realização de exames periódicos auxiliam na prevenção.

Fonte: G1 Amazonas