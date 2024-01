Acompanhe as imagens do réveillon popular de Tabatinga

Neste domingo, 31 de dezembro, aconteceu o tradicional réveillon no Centro Cultural, promovido pela Prefeitura de Tabatinga.

A celebração contou com a tradicional queima de fogos, para animar a festa, o evento contou com o show da Banda Xote com Pimenta (diretamente de Manaus), e claro teve também bingo e sorteios de muitos brindes e prêmios!

O prefeito Saul Bemerguy e o Vice-prefeito Plinio cruz estiveram presentes com suas famílias, prestigiando a festa de chegada de 2024. O prefeito agradeceu a presença de todos e desejou votos de união e prosperidade a todos neste novo ano que se inicia.

Fotos: Secom PMT