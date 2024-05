Sobe para 83 número de mortes no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas

número de mortes confirmadas decorrentes das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Sul subiu para 83 e outros quatros óbitos estão em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos da última semana.

Os dados constam no boletim da Defesa Civil estadual atualizado às 9h desta segunda-feira (6). No momento, o número de desaparecidos chega a 111 pessoas.

Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza 21.957 pessoas desalojadas. Além disso, o levantamento aponta que 19.368 pessoas estão temporariamente em abrigos e há 276 feridos.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema/RS) tem atualizado de hora em hora o nível do Lago Guaíba. Às 9h, desta segunda-feira (6), o nível das águas estava em 5,29 m, em Porto Alegre, capital do estado. O registro mostra a queda de 2 centímetros do maior nível do Guaíba da história, quando atingiu, neste domingo (5), 5,31 m de profundidade às 16h. A medição foi feita por régua automática da Secretaria.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) reforçou, nesta segunda-feira, que as empresas aéreas cancelaram todos voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. A orientação é que os passageiros entrem em contato com a companhia aeroportuária para remarcação ou reembolso dos bilhetes para a capital gaúcha.

Fonte: Agência Brasil