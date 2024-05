Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Tabatinga, no AM

Um homem condenado por estupro de vulnerável, contra um adolescente de 14 anos, foi preso, no sábado (4), em Tabatinga, no interior do Amazonas. O crime ocorreu em julho de 2003.

Conforme a titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga, Maria Beatriz Andrade, foi verificado em buscas no sistema que o homem, de 46 anos, estava com a ordem judicial em seu nome a ser cumprida.

“Nos deslocamos ao endereço dele, onde estava tendo uma reunião familiar, e confirmamos a presença do homem na residência. Ele foi conduzido à delegacia e mostramos a ele o mandado expedido, ocasião em que ele alegou que pensar já teria sido inocentado por ser um processo antigo”, disse.

Ainda segundo a delegada, a ação criminosa ocorreu na madrugada do dia 16 de julho de 2003, por volta das 2h. Na ocaisão, o homem levou a vítima até sua casa e, mediante força e ameaças, seguidas de agressão física, abusou sexualmente da adolescente.

O homem foi condenado por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

