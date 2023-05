Instituições tabatinguenses se unem em discussão acerca de Políticas Públicas no Alto Solimões

O evento ocorrido no Centro de Formação Frei Ciro, tratou da seguinte temática: ‘Segurança Pública e Construção da Paz para Alcançar o Bem Viver’. Uma vez que, também tratou sobre a ‘Segurança Alimentar para um Alto Solimões sem Fome’, tema da Campanha da Fraternidade do ano de 2023.

No evento, foi apresentando o programa a ser desenvolvido “Cozinha Solidária”. O projeto será desenvolvido com as famílias que se encontram no lixão da cidade de Tabatinga-Am.

Estiveram presente no seminário a Pastoral da Cáritas do Alto Solimões, Paróquia Santos anjos, Prefeitura de Tabatinga e demais instituições, contribuindo para o Bem-estar social.

Fonte e fotos: Secom PMT